"Шальке" Коноплянки здобув шосту перемогу в Бундеслізі

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Гельзенкірхенський “Шальке” на виїзді мінімально переграв “Фрайбург” в матчі 11-го туру чемпіонату Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Автором єдиного м’яча став Даніель Каліджурі. На 62-й хвилині півзахисник відзначився голом у ворота свого колишнього клубу (0:1).

Примітно, що перший небезпечний момент у гостей був створений на 28-й хвилині — Євген Коноплянка з близької відстані пробив у штангу. Всього українець провів на полі 65 хвилин, вийшовши у стартовому складі.

Зазначимо, що завдяки заробленим трьом очкам “кобальтові” піднялися на четверту сходинку таблиці (20 очок).

 

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