"Шальке" Коноплянки здобув шосту перемогу в Бундеслізі

Автором єдиного м’яча став Даніель Каліджурі. На 62-й хвилині півзахисник відзначився голом у ворота свого колишнього клубу (0:1).

Примітно, що перший небезпечний момент у гостей був створений на 28-й хвилині — Євген Коноплянка з близької відстані пробив у штангу. Всього українець провів на полі 65 хвилин, вийшовши у стартовому складі.

Зазначимо, що завдяки заробленим трьом очкам “кобальтові” піднялися на четверту сходинку таблиці (20 очок).