"Шальке" Коноплянки одержал шестую победу в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Гельзенкирхенский “Шальке” на выезде минимально переиграл “Фрайбург” в матче 11-го тура чемпионата Германии, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Автором единственного мяча стал Даниэль Калиджури. На 62-й минуте полузащитник отметился голом в ворота своего бывшего клуба (0: 1).
Примечательно, что первый опасный момент у гостей был создан на 28-й минуте — Евгений Коноплянка с близкого расстояния пробил в штангу. Всего украинец провел на поле 65 минут, выйдя в стартовом составе.
Отметим, что благодаря заработанным трем очкам “кобальтовые” поднялись на четвертую строчку таблицы (20 очков).