"Шальке" Коноплянки одержал шестую победу в Бундеслиге

Автором единственного мяча стал Даниэль Калиджури. На 62-й минуте полузащитник отметился голом в ворота своего бывшего клуба (0: 1).

Примечательно, что первый опасный момент у гостей был создан на 28-й минуте — Евгений Коноплянка с близкого расстояния пробил в штангу. Всего украинец провел на поле 65 минут, выйдя в стартовом составе.

Отметим, что благодаря заработанным трем очкам “кобальтовые” поднялись на четвертую строчку таблицы (20 очков).