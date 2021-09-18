"Шахтар" розгромним виграшем продовжив виступи в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На стадіоні "Колос" у Ковалівці ФК "Маріуполь" приймав "Шахтар" у зустрічі восьмого туру чемпіонату України, повідомляє УНН з посиланням на УПЛ.
Деталі
Після матчу Ліги чемпіонів УЄФА з "Шерифом" (0:2) Роберто Де Дзербі виставив на черговий матч чемпіонату України фактично основний склад, "розбавивши" його деякими футболістами, які поки що не мають твердого місця в стартовій одинадцятці. І так вийшло, що саме ці футболісти стали основними героями зустрічі, забезпечивши формальним гостям комфортну перевагу в рахунку ще до перерви (забили Данило Сікан та Мудрик).
По перерві "гірники" не збавили обертів та відзначились ще тричі. Дубль записав Судаков, ще відзначився Тете – 5:0.
Доповнення
"Шахтар" набрав 19 очок і продовжує гонитву за "Динамо". "Маріуполь" йде на передостанній 15-й сходинці (4).