"Шахтер" разгромным выигрышем продолжил выступления в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. На стадионе "Колос" в Ковалевке ФК "Мариуполь" принимал "Шахтер" во встрече восьмого тура чемпионата Украины, сообщает УНН со ссылкой на УПЛ.
Детали
После матча Лиги чемпионов УЕФА с "Шерифом" (0:2) Роберто Де Дзерби выставил на очередной матч чемпионата Украины фактически основной состав, "разбавив" его некоторыми футболистами, которые пока не имеют твердого места в стартовой одинадцатке. И так получилось, что именно эти футболисты стали основными героями встречи, обеспечив формальным гостям комфортное преимущество в счете еще до перерыва (забили Даниил Сикан и Мудрык).
После перерыва "горняки" не сбавили обороты и отличились еще трижды. Дубль записал Судаков, еще отличился Тете - 5:0.
Дополнение
"Шахтер" набрал 19 очков и продолжает погоню за "Динамо". "Мариуполь" идет на предпоследнем 15-й строчке (4).