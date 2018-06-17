"Шахтар" підписав контракт з воротарем Шевченком
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. ФК "Шахтар" підписав контракт з воротарем Олексієм Шевченком, який останнім часом виступав у складі львівських "Карпат", інформує УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Клуб оформив п'ятирічну угоду з голкіпером.
"Це великий виклик для мене. Стати частиною "Шахтаря" - щастя і висока відповідальність. Я радий бути в команді чемпіонів. Кожен футболіст мріє грати в найкращому клубі своєї країни, і я не виняток. "Шахтар" щорічно гідно виступає на євроарені, здобуває внутрішні трофеї. Думаю, це величезний крок у кар'єрі. Мої найкращі матчі, впевнений, ще попереду", - прокоментував угоду новачок колективу.
Варто відзначити, що вихованець запорізького "Металурга" виступав за ужгородську "Говерлу", донецький "Олімпік", грузинські "Торпедо" і "Ділу", луганську "Зорю". З лютого 2018 року захищав ворота львівських "Карпат". Загалом у Прем'єр-лізі України провів 48 матчів, в єврокубках - 7.
Нагадаємо, що раніше "гірники" посилилися нападником Кайоде та атакуючим півзахисником Фернандо.