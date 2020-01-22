Шахрай продав пенсіонерці "цілющі" окуляри за 10 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Сумщині двом пенсіонеркам шахраї продали дешеві окуляри під виглядом окулярів для покращення зору. Одна жінка заплатила за них чотири тисячі гривень, а інша – десять тисяч за дві пари. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Жертвами шахраїв стали дві старенькі жінки – 92-річна жителька Середино-Буди та 83-річна пенсіонерка з Шостки. Перша придбала дві пари окулярів за 10 тисяч гривень, друга – окуляри "від катаракти" за 4 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що до квартири першої пенсіонерки з Середино-Буди прийшов невідомий чоловік, який назвався працівником приватної лікарні з Шостки. Він запропонував жінці дві пари окулярів для відновлення зору за дванадцять тисяч гривень.
"Він був настільки переконливий, наводив такі аргументи, що пенсіонерка, врешті-решт, таки придбала дві пари окулярів, віддавши за них десять тисяч гривень. І лише з приїздом племінниці дізналася, що стала жертвою шахрайства", - зазначили у відділі комунікації.
Подібний випадок стався і з другою пенсіонеркою – до її квартири постукав незнайомець і запропонував придбати офтальмологічні засоби.
"У розмові та поскаржилась, що страждає на катаракту. І у візитера дуже доречно знайшлись такі диво-окуляри, що нібито суттєво покращать їй зір. Він навіть погодився на розстрочку, і запропонував господині сплатити частину вартості товару зараз, а за рештою пообіцяв заїхати через два місяці. Тож бабуся віддала йому чотири тисячі гривен, отримавши натомість дешевенькі окуляри", - додали у відділі комунікації.
Повідомляється, що у поліції за фактами шахрайства слідчі відкрили кримінальні провадження та встановлюють особи зловмисників та їх місцеперебування.
Нагадаємо, у Києві викрили банду, яка ошукувала столичних пенсіонерів.