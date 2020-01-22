Шахрай продав пенсіонерці "цілющі" окуляри за 10 тис. грн

КИЇВ. 22 січня. УНН. На Сумщині двом пенсіонеркам шахраї продали дешеві окуляри під виглядом окулярів для покращення зору. Одна жінка заплатила за них чотири тисячі гривень, а інша – десять тисяч за дві пари. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.