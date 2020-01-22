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Мошенник продал пенсионерке "целебные" очки за 10 тыс. грн

Киев • УНН

 • 18418 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Сумской области двум пенсионеркам мошенники продали дешевые очки под видом очков для улучшения зрения. Одна женщина заплатила за них четыре тысячи гривен, а другая - десять тысяч за две пары. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Мошенник продал пенсионерке "целебные" очки за 10 тыс. грн

"Жертвами мошенников стали две пожилые женщины - 92-летняя жительница Середино-Буды и 83-летняя пенсионерка из Шостки. Первая приобрела две пары очков за 10 000 гривен, вторая - очки "от катаракты" за 4 000 гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что в квартиру первой пенсионерки с Середино-Буды пришел неизвестный мужчина, назвавшийся работником частной больницы из Шостки. Он предложил женщине две пары очков для восстановления зрения по двенадцать тысяч гривен.

"Он был настолько убедителен, приводил такие аргументы, что пенсионерка, в конце концов, таки приобрела две пары очков, отдав за них десять тысяч гривен. И только с приездом племянницы узнала, что стала жертвой мошенничества", - отметили в отделе коммуникации.

Подобный случай произошел и с другой пенсионеркой - в ее квартиру постучался незнакомец и предложил приобрести офтальмологические средства.

"В разговоре та пожаловалась, что страдает катарактой. И у визитера очень кстати нашлись такие чудо-очки, которые якобы существенно улучшат ей зрение. Он даже согласился на рассрочку и предложил хозяйке оплатить часть стоимости товара сейчас, а за остальным пообещал заехать за два месяца. Поэтому бабушка отдала ему четыре тысячи гривен, получив взамен дешевые очки", - добавили в отделе коммуникации.

Сообщается, что в полиции по фактам мошенничества следователи открыли уголовные производства и устанавливают личности злоумышленников и их местонахождение.

Напомним, в Киеве разоблачили банду, которая обманывала столичных пенсионеров.

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