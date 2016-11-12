Шахрая з Київщини затримали в Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Чоловіка, який перебував у розшуку за шахрайство, затримали на Житомирщині. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Чоловік надавав громадянам будівельні послуги, втім своїх зобов’язань він не виконав, тому був оголошений у розшук за ч.1 ст.190 ККУ (Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
Вищезазначений чоловік вчинив ДТП на трасі “Київ-Чоп”, після чого патрульні поліцейські доставили його до відділку, де вже й з’ясувалось, що він перебуває у розшуку.