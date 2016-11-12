Мошенника из Киевской области задержали в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Мужчину, который находился в розыске за мошенничество задержали в Житомирской области. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
Человек оказывал гражданам строительные услуги, впрочем своих обязательств он не выполнил, поэтому был объявлен в розыск по ч.1 ст.190 УК (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).
Вышеупомянутый мужчина совершил ДТП на трассе "Киев-Чоп", после чего патрульные полицейские доставили его в отделение, где уже и выяснилось, что он находится в розыске.