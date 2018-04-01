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Шахістка Музичук стала чемпіонкою Європи з блискавичної гри

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українка Анна Музичук виборола дві медалі на чемпіонаті Європи, що пройшов у Тбілісі (Грузія), повідомляє УНН з посиланням на ФШУ.

З перших турів Музичук захопила лідерство у турнірі з блискавичної гри (бліц) і не відпускала його до самого закінчення чемпіонату. Навіть поразка в останньому турі не завадила їй здобути безроздільну першість — 10 очок у 13 турах.

У рапід-турнірі, що закінчився напередодні, Анна Музичук та Анна Ушеніна набрали по 8 очок з 11, що дозволило їм взяти участь у розподілі 1-5 місць. За додатковими показниками Музичук посіла 3 місце, Ушеніна — 4. Інна Гапоненко закінчила чемпіонат на 22 місці, Юлія Осьмак — 35.

Слід також відзначити успішний виступ у бліці Юлії Осьмак, яка з 9 очками поділила 5-7 місця та у підсумку стала 6-ю. Ще дві українки — Анна Ушеніна та Інна Гапоненко, посіли відповідно 21 та 27 місця.

Нагадаємо, що у попередньому місяці Музичук обмінялася футболками з бомбардиром “Реалу” Кріштіану Роналду.

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