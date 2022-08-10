"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на шаховій Олімпіаді

Цитата

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу! Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо, попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, мат, Слава Україні!", – написав Зеленський.

Нагадаємо

У Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні. Жіноча збірна України здобула золоті медалі.