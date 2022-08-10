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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27137 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на шаховій Олімпіаді

"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на шаховій Олімпіаді

Київ • УНН

 • 117722 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський привітав жіночу збірну України з перемогою у Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram глави держави.

Цитата

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу! Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо, попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, мат, Слава Україні!", – написав Зеленський.

Нагадаємо

У Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні. Жіноча збірна України здобула золоті медалі.

Українські Національні Новини

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