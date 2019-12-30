Серія булітів допомогла "Донбасу" перемогти лідера УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Дружківці відбувся центральний і заключний в 2019 році поєдинок 24-го туру УХЛ — “Донбас” приймав на своєму майданчику лідера турнірної таблиці “Кременчук”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ліги.
Донеччани двічі відігравалися у зустрічі після шайб Пукса і Бондарука, забивали за господарів Міхелін та Коренчук, але переможця не було визначено в трьох періодах.
У додатковій п’ятихвилинці ближче до перемоги були хокеїсти “Кременчука”, але господарі змогли вистояти і перевести зустріч в серію булітів, яку і виграли. Точним кидком відзначився Микита Мілехін.
Таким чином, після домашньої перемоги, “Донбас” знову вийшов на друге місце, посунувши херсонський “Дніпро” на третє — 48 очок проти 47. “Кременчук” продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату — 63.
Зауважимо, що наступний свій поєдинок “Донбас” проведе 5 січня, в Дружківці. Суперником донеччан буде “Білий Барс”. “Кременчук” зіграє 9 січня, на виїзді. Суперником стане також “Білий Барс”.