Серия буллитов помогла "Донбассу" победить лидера УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Дружковке состоялся центральный и заключительный в 2019 году поединок 24-го тура УХЛ — “Донбасс” принимал на своей площадке лидера турнирной таблицы “Кременчуг”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
Дончане дважды отыгрывались во встрече после шайб Пукса и Бондарука, забивали хозяев Михелина и Коренчук, но победитель не был определен в трех периодах.
В дополнительной пятиминутке ближе к победе были хоккеисты “Кременчуга”, но хозяева смогли выстоять и перевести встречу в серию буллитов, которую и выиграли. Точным броском отметился Никита Милехин.
Таким образом, после домашней победы, “Донбасс” вышел на второе место, потеснив херсонский “Днепр” на третье — 48 очков против 47 “Кременчуг” продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата — 63.
Заметим, что следующий свой поединок “Донбасс” проведет 5 января, в Дружковке. Соперником дончан будет “Белый Барс”. “Кременчуг” сыграет 9 января, на выезде. Соперником станет также “Белый Барс”.