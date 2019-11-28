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Середня зарплата в Україні зросла за місяць на 0,4%

Середня зарплата в Україні зросла за місяць на 0,4%

Київ • УНН

 • 14006 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Середня зарплата в Україні зросла у жовтні в порівнянні із вереснем на 0,4% і склала 10727 грн., пише УНН з посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.

“Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2019 р. становила 10727 грн, що у 2,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн)”, — вказано у повідомленні Держстату.

В експрес-випуску вказано, що що проти жовтня 2018 року розмір зарплати зріс на 1509 гривень або 16,3%, а від початку року середня зарплата в Україні зросла на 1504 гривні.

У Держстаті також зазначили, що: “Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2019р. порівняно із вереснем 2019 р. становив 99,7%, а відносно жовтня 2018 р. — 109,2%”.

Найвищі зарплати у жовтні отримували: працівники, зайняті у сфері фінансів та страхуванні — в середньому 19571 гривню на місяць. Працівники ІТ-галузі в середньому отримали 17057 гривень у жовтні, а розмір їхньої зарплати зменшився у порівнянні з попереднім місяцем на 0,1%.

Найменші зарплати в Україні отримували: працівники сфери охорони здоров’я, а саме — у жовтні лікарі отримали в середньому 7002 гривні. Їхня зарплата за місяць зросла на 1,2%.

У розрізі за регіонами: найвищі зарплати в Україні отримували мешканці Києва — в середньому 15862 гривні на місяць. Найменші зарплати отримали мешканці Чернівецької області — в середньому 8211 гривні.

Варто також зазначити, що в Україні на 15,8% зросли борги по зарплатах.

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