В Україні на 15,8% зросли борги по зарплатах – Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Заборгованість економічно активних підприємств з виплати заробітних плат своїм працівникам у жовтні 2019 року зросла на 15,8%, пише УНН з посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.
Заборгованість з виплати зарплат зростає в Україні 3 місяці поспіль, а від початку 2019 року вона збільшилась на 826 мільйонів гривень.
“На 1 листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3438,0 млн.грн, або 109,5% порівняно з 1 жовтня 2019 р.”, — вказано у повідомленні.
Найбільше у жовтні цього року зросли борги з виплати зарплат у сфері мистецтва, розваг, відпочинку та спорту — майже у 15 разів.
У регіональному розрізі найбільше боргів перед своїми працівниками мають роботодавці у Сумській області — понад 301 мільйон гривень, а найменше боргів — Чернівецької області — 87 тисяч гривень.
Нагадаємо, у жовтні заборгованість із зарплати в Україні зросла на 11,5%.