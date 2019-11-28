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В Україні на 15,8% зросли борги по зарплатах – Держстат

В Україні на 15,8% зросли борги по зарплатах – Держстат

Київ • УНН

 • 12871 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Заборгованість економічно активних підприємств з виплати заробітних плат своїм працівникам у жовтні 2019 року зросла на 15,8%, пише УНН з посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики України.

Заборгованість з виплати зарплат зростає в Україні 3 місяці поспіль, а від початку 2019 року вона збільшилась на 826 мільйонів гривень.

“На 1 листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3438,0 млн.грн, або 109,5% порівняно з 1 жовтня 2019 р.”, — вказано у повідомленні.

Найбільше у жовтні цього року зросли борги з виплати зарплат у сфері мистецтва, розваг, відпочинку та спорту — майже у 15 разів.

У регіональному розрізі найбільше боргів перед своїми працівниками мають роботодавці у Сумській області — понад 301 мільйон гривень, а найменше боргів — Чернівецької області — 87 тисяч гривень.

Нагадаємо, у жовтні заборгованість із зарплати в Україні зросла на 11,5%.

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