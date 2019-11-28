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Средняя зарплата в Украине выросла за месяц на 0,4%

Средняя зарплата в Украине выросла за месяц на 0,4%

Киев  •  УНН

 • 14005 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Средняя зарплата в Украине выросла в октябре по сравнению с сентябрем на 0,4% и составила 10727 грн., пишет УНН со ссылкой на экспресс-выпуск Государственной службы статистики Украины.

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2019 года составила 10727 грн, что в 2,6 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн)”, — указано в сообщении Госстата.

В экспресс-выпуске указано, что что против октября 2018 года размер зарплаты вырос на 1509 гривен или 16,3%, а с начала года средняя зарплата в Украине выросла на 1504 гривны.

В Госстате также отметили, что: “Индекс реальной заработной платы в октябре 2019р. по сравнению с сентябрем 2019 года составил 99,7%, а относительно октября 2018 года — 109,2% ”.

Самые высокие зарплаты в октябре получали: работники, занятые в сфере финансов и страховании — в среднем 19571 гривну в месяц. Работники ИТ-отрасли в среднем получили 17057 гривен в октябре, а размер их зарплаты уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%.

Саміе маленькие зарплаты в Украине получали: работники сферы здравоохранения, а именно — в октябре врачи получили в среднем 7002 гривны. Их зарплата за месяц выросла на 1,2%.

В разрезе по регионам: самые высокие зарплаты в Украине получали жители Киева — в среднем 15862 гривен в месяц. Маленькие зарплаты получили жители Черновицкой области — в среднем 8211 гривны.

Стоит также отметить, что в Украине на 15,8% выросли долги по зарплатам.

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