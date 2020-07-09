Середній рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні складає 5,2% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні в середньому рівень колективного імунітету до COVID-19 в Україні складає 5,2%, найвищий показник на Західній Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус у регіонах".
"На основі результатів перших півтора місяця проведення ІФА-тестування однією з лабораторій країни виявили, що в середньому рівень колективного імунітету в Україні складає 5,2%", - сказано у повідомленні.
Як зазначено, якщо подивитися в розрізі областей, то найвищий показник колективного імунітету на Західній Україні - 11%. В Івано-Франківську та Чернівцях цей показник - 14%, в Луцьку та Рівному - 13%. Найменш стійкими до коронавірусу виявилися мешканці південного регіону - близько 2%. В Одесі та Миколаєві цей показник дорівнює 2%, Херсоні - 1%. В інших регіонах показник коливається від 3% до 5%.
Нагадаємо, в Україні на ранок 9 липня зафіксовано вже понад 51,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - понад 800.