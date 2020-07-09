Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине составляет 5,2% - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине в среднем уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине составляет 5,2%, самый высокий показатель в Западной Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм канал Министерства здравоохранения "Коронавирус в регионах".
"На основе результатов первых полтора месяца проведения ИФА-тестирования одной из лабораторий страны обнаружили, что в среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5,2%", - говорится в сообщении.
Как указано, если посмотреть в разрезе областей, то самый высокий показатель коллективного иммунитета на Западной Украине - 11%. В Ивано-Франковске и Черновцах этот показатель - 14%, в Луцке и Ровно - 13%. Наименее устойчивыми к коронавирусу оказались жители южного региона - около 2%. В Одессе и Николаеве этот показатель равен 2%, Херсоне - 1%. В других регионах показатель колеблется от 3% до 5%.
Напомним, в Украине на утро 9 июля зафиксировано уже более 51,2 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - более 800.