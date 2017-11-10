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Серед пропозицій на первинному ринку житлової нерухомості 40% становлять "двушки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Питома вага 2-к квартир в структурі нової пропозиції досягла 40%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітику CDS.

Тенденція збільшення кількості 2-к і 3-к квартир у структурі комплексів набирає обертів: девелопери намагаються враховувати мінливу структуру попиту на ринку, змінюючи баланс квартир у своїх комплексах на користь 2-к квартир.

Питома вага 3-к і багатокімнатних квартир у новій пропозиції також дещо зросла і становила 17%, що на 2% більше, ніж у 3 кв. 2016 року.

Середня площа квартир, що вводяться в експлуатацію до кінця 3 кв. 2017 року, знизилася до 65,1 кв.м. Після підведення підсумків 2017 року цей показник, швидше за все, виявиться ще нижче - на рівні 62-63 кв.м.

Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку нерухомості квартири невеликих площ.

Як пояснив віце-президент "Київміськбуду" Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири - 35 кв. м для однокімнатної, 50 кв.м для двокімнатної і 70 кв.м - для квартири на три кімнати.

У той же час він зазначив про існування санітарних норм, за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся квартира може бути приблизно 25 кв. м, але не менше.

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