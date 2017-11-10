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Среди предложений на первичном рынке жилой недвижимости 40% составляют “двушки”

Среди предложений на первичном рынке жилой недвижимости 40% составляют “двушки”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Удельный вес 2-к квартир в структуре нового предложения достиг 40%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитику CDS.

Тенденция увеличения количества 2-к и 3-к квартир в составе комплексов набирает обороты: девелоперы стараются учитывать меняющуюся структуру спроса на рынке, изменяя баланс квартир в своих комплексах в сторону 2-к квартир.

Удельный вес 3-к и многокомнатных квартир в новом предложении также несколько вырос и составил 17%, что на 2% больше, чем в 3 кв. 2016 года.

Средняя площадь квартир, вводимых в эксплуатацию к концу 3 кв. 2017 года снизилась до 65,1 кв.м. После подведения итогов 2017 года этот показатель, скорее всего, окажется еще ниже — на уровне 62-63 кв.м.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке недвижимости квартиры небольших площадей.

Как пояснил вице-президент “Киевгорстроя” Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, самый комфортный метраж для небольшой квартиры — 35 кв. м для однокомнатной, 50 кв.м для двухкомнатной и 70 кв.м — для квартиры на три комнаты.

В то же время он отметил о существовании санитарных норм, по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть вся квартира может быть примерно 25 кв. м, но не меньше.

Украинские Национальные Новости

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