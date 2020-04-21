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Серед особового складу Об’єднаних сил хворих на коронавірус немає – штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Станом на 17 годину 21 квітня випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що впродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднанних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

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