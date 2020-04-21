Среди личного состава Объединенных сил больных коронавирусом нет - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию на 17 часов 21 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
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Напомним, что в течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.