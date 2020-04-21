ООС: бойовики два рази порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Усі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" де противник вкотре наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли", - повідомили в пресцентрі.
Так, по наших підрозділах поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.
"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 20 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.