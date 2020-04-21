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ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

ООС: бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 27362 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. 20 квітня збройні формування Російської Федерації, відверто порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів Україна втратила одного захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби. Відчувши на собі рішучість дій наших воїнів окупанти відмовились від подальшої активності.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По оборонцях Авдіївки загарбники здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Позиції Об’єднаних сил біля Тарамчука противник з напрямку населеного пункту Оленівка двічі обстріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Проти наших захисників Опитного та Пісків з напрямку населеного пункту Веселе окупанти застосували гранатомети різних систем.

Неподалік Гнутового українські військові зафіксували обстріл з гранатометів різних систем, а в районі Кам’янки – зі стрілецької зброї.

Поруч з Мар’їнкою російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

У другий половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв наші опорні пункти – з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження.

За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили.

Від початку поточної доби, 21 квітня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у результаті обстрілів бойовиків один військовий загинув, двоє - поранені.

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