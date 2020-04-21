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ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

ООС: боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненые

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов Украина потеряла одного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг девять раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитника Авдеевки захватчики совершили два обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Позиции Объединенных сил у Тарамчука противник по направлению населенного пункта Оленевка дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против наших защитников Опытного и Песков по направлению населенного пункта Веселое оккупанты применили гранатометы различных систем.

Неподалеку Гнутово украинские военные зафиксировали обстрел из гранатометов различных систем, а в районе Каменки - из стрелкового оружия.

Рядом с Марьинкой российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к четырем обстрелов.

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Шумы, а по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Во второй половине дня враг вблизи Крымского дважды обстрелял наши опорные пункты - из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение.

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

С начала текущих суток, 21 апреля, российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее сообщалось, в результате обстрелов боевиков один военный погиб, двое - ранены.

Украинские Национальные Новости

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