Ситуація на Донбасі: у результаті обстрілів бойовиків один військовий загинув, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. У результаті обстрілів двоє військових отримали поранення, а ще один - загинув, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"... окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.
Поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував проти наших воїнів ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі додали, що внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу.
"... ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться у повідомленні.
У пресцентрі ООС також додали, що "підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарним – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об’єднаних сил готові негайно відреагувати на усі можливі загрози з боку загарбників".
Нагадаємо, на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.