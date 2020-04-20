Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов боевиков один военный погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня боевики на Донбассе трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. В результате обстрелов двое военных получили ранения, а еще один - погиб, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"... оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли наши подразделения у населенного пункта Южное. По защитниках Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.
Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил против наших воинов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что в результате преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и эвакуировано в военное медицинское учреждение.
"... еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС также добавили, что "коварные обстрелы со стороны российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил готовы немедленно отреагировать на все возможные угрозы со стороны захватчиков".
Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил.