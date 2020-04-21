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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 44299 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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ООС: боевики два раза нарушили режим тишины

ООС: боевики два раза нарушили режим тишины

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"21 апреля вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Все факты нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" где противник один раз решился использовать запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Решительными действиями и эффективным применением очередных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы", - сообщили в пресс-центре.

Так, по нашим подразделениям вблизи Крымского и Новотошковского враг из минометов калибра 120 мм выпустил всего 8 мин.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава ОС. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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