Серед евакуйованих жителів Бучі ховалися мародери
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Поліція затримала групу мародерів, які ховались серед евакуйованих жителів Бучі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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11 березня під час огляду автомобілів гуманітарної колони правоохоронці виявили чотирьох підозрілих осіб. У водія та трьох пасажирів автомобіля Mercedes не було документів, які б засвідчували право власності на транспортний засіб.
Правоохоронці з’ясували, що затримані силою забрали у власника автівку та втекли на ній з Бучі. Також встановили, що під час окупації зловмисники обкрадали місцеве населення та крамниці.
Окрім того, перевіряючи особисті дані громадян, поліція з’ясувала, що всіх їх раніше було засуджено за крадіжки та наркозлочини.
Нагадаємо
11 березня до Білогородки прибули перші автобуси та автівки з евакуйованими жителями Бучі. Після надання гуманітарної допомоги їх перевезуть до Києва.