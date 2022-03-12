Среди эвакуированных жителей Бучи прятались мародеры

Детали

11 марта при осмотре автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных людей. У водителя и трех пассажиров автомобиля Mercedes не было документов, которые бы удостоверяли право собственности на транспортное средство.

Правоохранители выяснили, что задержанные силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи. Также установили, что во время оккупации злоумышленники грабили местное население и магазины.

Кроме того, проверяя личные данные граждан, полиция выяснила, что все они ранее были осуждены за кражи и наркопреступления.

Напомним

11 марта в Белогородку прибыли первые автобусы и машины с эвакуированными жителями Бучи. После оказания гуманитарной помощи их перевезут в Киев.