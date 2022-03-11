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Київська область: з Бучі до Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими

Київська область: з Бучі до Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими

Київ • УНН

 • 119359 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі. Після надання гуманітарної допомоги, їх перевезуть до Києва. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у п'ятницю, 11 березня, пише УНН.

Цитата

"До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомога, після чого людей перевезуть до столиці", - написав Кулеба.

Доповнення

11 березня віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про відкриття чергових гуманітарних коридорів та маршрутів евакуації.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру у Київській області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

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