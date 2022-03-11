Київська область: з Бучі до Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі. Після надання гуманітарної допомоги, їх перевезуть до Києва. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба у п'ятницю, 11 березня, пише УНН.
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"До Білогородки прибувають перші автобуси та автівки з евакуйованими з Бучі. Тут їм надається перша медична та гуманітарна допомога, після чого людей перевезуть до столиці", - написав Кулеба.
Доповнення
11 березня віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про відкриття чергових гуманітарних коридорів та маршрутів евакуації.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви та критичну інфраструктуру у Київській області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.