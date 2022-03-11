Ірина Верещук повідомила про відкриття чергових гуманітарних коридорів на 11 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу розповіла про відкриття чергових гуманітарних коридорів та маршрутів евакуації, повідомляє УНН.
«Я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками: місто Маріуполь Донецької області - місто Запоріжжя (Портівське-Мангуш-в обхід Нікольське-Республіка-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя) - з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.
З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Ми чекаємо і сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює.
З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя (Пологи-Токмак-Василівка-Камінське-Запоріжжя). З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи.
З міста Волноваха Донецької області у напрямку міста Покровськ (Волноваха-Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ). Також дуже сподіваємося, що сьогодні даний маршрут запрацює.
З міста Енергодар (Енергодар-Дніпрорудне-Василівка, Запоріжжя).
Із міста Ізюм Харківської області до міста Лозова Харківської області (Ізюм-Мала Комишуваха-Барвінкове-Близнюки-Лозова). Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова. Також планується постачання гуманітарного вантажу.
З міста Буча Київської області в місто Київ (Буча-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Шпитьки-Білогородка-Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.
З міста Гостомель Київської області в місто Київ (Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білогородка, Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.
З селища Козаровичі Київської області в Київ (Козаровичі, Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ). Для евакуації людей будут направлені автобуси з Києва.
Із міста Микуличі Київської області в місто Київ (Микуличі-Немішаєво-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Петрушки, Білогородка- Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.
З міста Андріївка Київської області в Житомир (Андріївка, Липівка, Макарів, Небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишев, Глубочиця, Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.
З міста Макарів Київської області в місто Житомир (Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.
З міста Бородянка Київської області в місто Житомир (Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир). Автобуси для евакуації будуть направлені з Києва.
Також додам, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть медикаменти, воду, продукти до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, які цього потребують», - заявила Верещук.