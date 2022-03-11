Ірина Верещук повідомила про відкриття чергових гуманітарних коридорів на 11 березня

«Я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками: місто Маріуполь Донецької області - місто Запоріжжя (Портівське-Мангуш-в обхід Нікольське-Республіка-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя) - з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.

З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Ми чекаємо і сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює.

З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя (Пологи-Токмак-Василівка-Камінське-Запоріжжя). З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи.

З міста Волноваха Донецької області у напрямку міста Покровськ (Волноваха-Валер'янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ). Також дуже сподіваємося, що сьогодні даний маршрут запрацює.

З міста Енергодар (Енергодар-Дніпрорудне-Василівка, Запоріжжя).

Із міста Ізюм Харківської області до міста Лозова Харківської області (Ізюм-Мала Комишуваха-Барвінкове-Близнюки-Лозова). Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова. Також планується постачання гуманітарного вантажу.

З міста Буча Київської області в місто Київ (Буча-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Шпитьки-Білогородка-Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З міста Гостомель Київської області в місто Київ (Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білогородка, Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З селища Козаровичі Київської області в Київ (Козаровичі, Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ). Для евакуації людей будут направлені автобуси з Києва.

Із міста Микуличі Київської області в місто Київ (Микуличі-Немішаєво-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Петрушки, Білогородка- Київ). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

З міста Андріївка Київської області в Житомир (Андріївка, Липівка, Макарів, Небилиця, Ставище, Кочерів, Коростишев, Глубочиця, Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З міста Макарів Київської області в місто Житомир (Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.

З міста Бородянка Київської області в місто Житомир (Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир). Автобуси для евакуації будуть направлені з Києва.

Також додам, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть медикаменти, воду, продукти до Херсонської, Чернігівської, Харківської та інших областей, які цього потребують», - заявила Верещук.