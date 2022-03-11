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Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров на 11 марта

Ирина Верещук сообщила об открытии очередных гуманитарных коридоров на 11 марта

Киев • УНН

 • 77863 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга рассказала об открытии очередных гуманитарных коридоров и маршрутов эвакуации, сообщает УНН.

"Я хочу сообщить о том, что мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: город Мариуполь Донецкой области - город Запорожье (Портовское-Мангуш-в обход Никольское-Республика-Розовка-Бельмак-Пологи-Орехов-Запорожье) - с обязательным разминированием по всему маршруту.

Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами до города Мариуполь. Мы ждем и надеемся, что сегодня маршрут заработает.

Из города Пологи Запорожской области в направлении города Запорожье (Пологи-Токмак-Васильевка-Каминское-Запорожье). Из города Запорожье выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей из города Пологи.

Из города Волноваха Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск). Также очень надеемся, что сегодня данный маршрут заработает.

Из города Энергодар (Энергодар-Днепрорудное-Васильевка, Запорожье).

Из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнюки-Лозовая). Автобусы для эвакуации заедут из города Лозовая. Также планируется поставка гуманитарного груза.

Из города Буча Киевской области в город Киев (Буча-Ворзель-Михайловка-Рубежовка-Шпитьки-Белогородка-Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Киев.

Из города Гостомель Киевской области в город Киев (Гостомель, Буча, Михайловка, Рубежовка, Шпитьки, Петрушки, Белогородка, Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Киев.

Из поселка Козаровичи Киевской области в Киев (Козаровичи, Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород, Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

Из города Микуличи Киевской области в город Киев (Микуличи-Немешаево-Ворзель-Михайловка-Рубежовка-Петрушки, Белогородка - Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

Из города Андреевка Киевской области в Житомир (Андреевка, Липовка, Макаров, Небелица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Киев.

Из города Макаров Киевской области в город Житомир (Макаров, Небелица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

Из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка, Песковка, Малин, Радомышль, Житомир). Автобусы для эвакуации будут направлены из Киева.

Также добавлю, что мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут медикаменты, воду, продукты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области, которые в этом нуждаются", - заявила Верещук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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