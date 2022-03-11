Киевская область: из Бучи в Белогородку прибывают первые автобусы и машины с эвакуированными

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Белогородку прибывают первые автобусы и машины с эвакуированными из Бучи. После оказания гуманитарной помощи, их перевезут в Киев. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в пятницу, 11 марта, пишет УНН.

Цитата

"В Белогородку прибывают первые автобусы и машины с эвакуированными из Бучи. Здесь им оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь, после чего людей перевезут в столицу", - написал Кулеба.

Дополнение

11 марта вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга рассказала об открытии дежурных гуманитарных коридоров и маршрутов эвакуации.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру в Киевской области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

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