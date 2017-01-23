Серб А.Качавенда став футболістом "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Другим гравцем, який поповнив ряди луганської "Зорі" в 2017-му році став сербський опорний півзахисник Анджело Качавенда. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу "Зорі".
Кілька днів тому 18-річний гравець приєднався до луганського колективу на зборах в Запоріжжі і сьогодні з футболістом був підписаний чотирирічний контракт. Новачок виступатиме в українського клубі під 32 номером.
Зазначається, що А.Качавенда з 12-ти років був гравцем футбольного клубу "Войводіна".
Нагадаємо, що у сезоні 2016/17 футболіст грав за "Войводіну" U-19, завершивши зі своєю командою перше коло на 3-му місці з 16-ти можливих. З 15-ти матчів, які провела його команда, брав участь у всіх іграх і провів на полі в кожній зустрічі всі 90 хвилин. Голів не забивав, але віддав 5 результативних передач.
Як повідомляв УНН, першим новачком "Зорі" у нинішньому міжсезонні став вірмен Гегам Кадимян.