Серб А.Качавенда стал футболистом "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Вторым игроком, который пополнил ряды луганской "Зари" в 2017 году стал сербский опорный полузащитник Анджело Качавенда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Зари".
Несколько дней назад 18-летний игрок присоединился к луганскому коллективу на сборах в Запорожье и сегодня с футболистом был подписан четырехлетний контракт. Новичок будет выступать в украинском клубе под 32 номером.
Отмечается, что А.Качавенда с 12-ти лет был игроком футбольного клуба "Войводина".
Напомним, что в сезоне 2016/17 футболист играл за "Войводину" U-19, завершив со своей командой первый круг на 3-м месте из 16-ти возможных. Из 15-ти матчей, которые провела его команда, участвовал во всех играх и провел на поле в каждой встрече все 90 минут. Голов не забивал, но отдал 5 результативных передач.
Как сообщал УНН, первым новичком "Зари" в нынешнем межсезонье стал армянин Гегам Кадимян.