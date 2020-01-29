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Сенцов прокоментував призначення нового голови Держкіно

Київ • УНН

 • 20598 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Колишній політичний в'язень, український режисер Олег Сенцов прокоментува призначення нового голови Держкіно. Свою думку він висловив на сторінці у Facebook, передає УНН.

Сенцов прокоментував призначення нового голови Держкіно

"Справді не мені, самоучці з одним сирим дебютом, коментувати призначення голови Держкіно, але невже це кращий фахівець за Юлію Сінькевич?" - написав Сенцов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Марину Кудерчук новою головою Державного агентства України з питань кіно. 

Довідка УНН: Марина Кудерчук – заступниця голови Запорізької ОДА. Також, протягом трьох років працювала в адміністрації кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Нагадаємо, колишнім головою Держкіно був Пилип Іллєнко, якого звільнили 21 серпня.

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