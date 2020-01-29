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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Кабмін призначив нову голову Держкіно

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Марину Кудерчук новою головою Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Кабмін призначив нову голову Держкіно

"Уряд призначив Головою Держкіно Марину Кудерчук", - написав Бородянський.

Довідка УНН: Марина Кудерчук – заступниця голови Запорізької ОДА. Також, протягом трьох років працювала в адміністрації кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Нагадаємо, колишнім головою Держкіно був Пилип Іллєнко, якого звільнили 21 серпня.

Варто також нагадати, що вже колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам’ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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