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Кабмин назначил новую главу Госкино

Киев • УНН

 • 13899 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначило Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства Украины с вопросов кино. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Кабмин назначил новую главу Госкино

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - написал Бородянский.

Справка УНН: Марина Кудерчук - заместитель главы Запорожской ОГА. Также в течение трех лет работала в администрации кинотеатра имени Довженко в Киеве.

Напомним, бывшим главой Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.

Стоит также напомнить, что уже бывший глава Госкино Филипп Ильенко сделал памятное тату на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей странице в Facebook.

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