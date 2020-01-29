Кабмин назначил новую главу Госкино
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначило Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства Украины с вопросов кино. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - написал Бородянский.
Справка УНН: Марина Кудерчук - заместитель главы Запорожской ОГА. Также в течение трех лет работала в администрации кинотеатра имени Довженко в Киеве.
Напомним, бывшим главой Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.
Стоит также напомнить, что уже бывший глава Госкино Филипп Ильенко сделал памятное тату на руке в память о работе в ведомстве. Фото с изображением тату он опубликовал на своей странице в Facebook.