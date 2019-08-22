Іллєнко зробив собі тату на згадку про роботу в Держкіно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Голова Держкіно Пилип Іллєнко зробив пам’ятне татуювання на руці на згадку про роботу у відомстві. Фото з зображенням тату він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нове татуювання. На згадку про роботу в Держкіно”, — йдеться у підписі над знімком.
Нагадаємо, 19 серпня голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Він повідомив, що що найближчим часом планує відпочити, а надалі продовжити свою діяльність в українському кінематографі.
Додамо, головою Держкіно Пилип Іллєнко став у 2014 році.