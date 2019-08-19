Голова Держкіно заявив про своє звільнення з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, передає УНН.
"Моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно завершена… Сьогодні я написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі", - сказав Іллєнко.
Він також розповів, що найближчим часом планує відпочити, а надалі продовжити свою діяльність в українському кінематографі.
"Я найближчим часом планую в першу чергу відпочити… І надалі надовго не прощаємося, бо всю свою подальшу ділову, творчу, громадсько-політичну діяльність я пов’язую, як завжди, виключно з українським національним кінематографом", - зазначив він.
У дописі до відеозвернення він пообіцяв у найближчі дні опублікувати розгорнутий звіт про свою роботу.
Додамо, що Пилип Іллєнко став головою Держкіно у 2014 році.
Нагадаємо, питання погодження відставки мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації розглядатиме новий Кабінет міністрів.