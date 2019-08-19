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Голова Держкіно заявив про своє звільнення з посади

Голова Держкіно заявив про своє звільнення з посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook, передає УНН.

"Моя місія на посаді голови Державного агентства України з питань кіно завершена… Сьогодні я написав прем'єр-міністру України заяву про звільнення за власним бажанням. Це дозволить новому уряду найближчим часом провести відповідний відкритий конкурс і призначити нового керівника галузі", - сказав Іллєнко.

Він також розповів, що найближчим часом планує відпочити, а надалі продовжити свою діяльність в українському кінематографі.

"Я найближчим часом планую в першу чергу відпочити… І надалі надовго не прощаємося, бо всю свою подальшу ділову, творчу, громадсько-політичну діяльність я пов’язую, як завжди, виключно з українським національним кінематографом", - зазначив він.

У дописі до відеозвернення він пообіцяв у найближчі дні опублікувати розгорнутий звіт про свою роботу.

Додамо, що Пилип Іллєнко став головою Держкіно у 2014 році. 

Нагадаємо, питання погодження відставки мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації розглядатиме новий Кабінет міністрів. 

Українські Національні Новини

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