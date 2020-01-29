Сенцов прокомментировал назначение нового председателя Госкино
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Бывший политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов прокоментува назначение нового председателя Госкино. Свое мнение он высказал на странице в Facebook, передает УНН.
"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист чем Юлия Синькевич?" - написал Сенцов.
Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Справка: Марина Кудерчук - заместитель председателя Запорожской ОГА. Также в течение трех лет работала в администрации кинотеатра имени Довженко в Киеве.
Напомним, бывшим председателем Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.