Сенцов прокомментировал назначение нового председателя Госкино

"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист чем Юлия Синькевич?" - написал Сенцов.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил Марину Кудерчук новой главой Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Справка: Марина Кудерчук - заместитель председателя Запорожской ОГА. Также в течение трех лет работала в администрации кинотеатра имени Довженко в Киеве.

Напомним, бывшим председателем Госкино был Филипп Ильенко, которого уволили 21 августа.