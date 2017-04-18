Сенатори США засудили викрадення і тортури геїв в Чечні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сенатор від Демократичної партії, член комітету з міжнародних питань Бен Кардін заявив, що він вкрай стурбований тим, що відбувається з гомосексуалами в Чечні, передає УНН з посиланням на AFP.
“Запеклість і нелюдські дії президента Чечні Рамзана Кадирова добре відомі, він створив атмосферу терору для представників ЛГБТ”, — заявив Б.Кардін.
“Президент Росії Володимир Путін повинен негайно сигналізувати, що насильство щодо людей за ознакою їх сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності неприйнятно”, — додав американський політик.
Ще один сенатор — республіканець Тому Тілліс зазначив, що влада Чечні викрадає і катує геїв, що є грубим порушенням прав людини.
“Лідер Чечні лояльний Путіну, тому не дивно, що Путін заперечує це ганебне порушення прав людини”, — написав Т.Тілліс у своєму мікроблозі в Twitter.