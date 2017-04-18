“Ожесточенность и бесчеловечные действия президента Чечни Рамзана Кадырова хорошо известны, он создал атмосферу террора для представителей ЛГБТ”, — заявил Б.Кардин.

“Президент России Владимир Путин должен немедленно сигнализировать, что насилие в отношении людей по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности неприемлемо”, — добавил американский политик.

Еще один сенатор — республиканец Поэтому Тиллис отметил, что власти Чечни похищают и пытают геев, что является грубым нарушением прав человека.

“Лидер Чечни лояльный Путину, поэтому неудивительно, что Путин отрицает это позорное нарушение прав человека”, — написал Т.Тиллис в своем микроблоге в Twitter.