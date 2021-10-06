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Сенатори США закликають Байдена вислати 300 дипломатів РФ

Сенатори США закликають Байдена вислати 300 дипломатів РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У США група з 17 сенаторів, що представляють як республіканську, так і демократичну партію, у вівторок, 5 жовтня, звернулася до президента країни Джозефа Байдена із закликом вислати на батьківщину 300 російських дипломатів, якщо РФ не збільшить число дипломатичних віз для американців, що працюють в посольстві своєї країни в Москві, передає УНН.

Цитата

Збільшення числа дипломатичних віз полегшило б роботу посольства США, значно ускладнилися після введення РФ заборони на працевлаштування в ньому російських громадян, вважають сенатори.

"Дії уряду РФ щодо посольства США в Москві є ризик для національної безпеки США і суттєво впливають на можливість посольства виконувати свою роботу", - йдеться в їхньому зверненні до Джо Байдена.

Вимога створити паритет по числу дипломатів

"Росія повинна видати достатню кількість віз, щоб забезпечити дипломатичний паритет щодо числа дипломатів США в Росії і російських дипломатів в США. Якщо такі заходи не будуть прийняті, закликаємо почати видворяти дипломатів РФ, щоб їх залишилося стільки ж, скільки дипломатів США в Росії", - підкреслюють автори листа.

За підрахунками сенаторів, в даний час на території США знаходяться понад 400 російських дипломатів, в той час як в Росії несуть службу лише близько 100 американських.

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Текст звернення опубліковано на сайті комітету Сенату з міжнародних відносин. Крім інших, цей документ підписали глава комітету - демократ Роберт Менендес, республіканець Джеймс Ріш, а також голова комітету Сенату з розвідки - демократ Марк Уорнер і віце-голова цього органу, республіканець Марко Рубіо. Як пише онлайн-видання Axios, висилка з США 300 дипломатів РФ стала б наймасштабнішою за всю історію американо-російських відносин.

Реакція РФ на заклик сенаторів США вислати російських дипломатів

МЗС Росії відреагував на звернення американських сенаторів до президента США з проханням вислати з країни 300 російських дипломатів. У відомстві зазначили, що автори цього документа, по всій видимості, "домагаються закриття американських закордонних установ в Росії" і будуть нести відповідальність, якщо це станеться.

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