Сенаторы США призывают Байдена выслать 300 дипломатов РФ

КИЕВ. 6 октября. УНН. В США группа из 17 сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, во вторник, 5 октября, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом выслать на родину 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве своей страны в Москве, передает УНН.