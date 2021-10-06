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Сенаторы США призывают Байдена выслать 300 дипломатов РФ

Сенаторы США призывают Байдена выслать 300 дипломатов РФ

Киев  •  УНН

 • 20980 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В США группа из 17 сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, во вторник, 5 октября, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом выслать на родину 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатических виз для американцев, работающих в посольстве своей страны в Москве, передает УНН.

Цитата

Увеличение числа дипломатических виз облегчило бы работу посольства США, значительно усложнились после введения РФ запрета на трудоустройство в нем российских граждан, считают сенаторы.

“Действия правительства РФ по посольства США в Москве есть риск для национальной безопасности США и существенно влияют на возможность посольства выполнять свою работу”, — говорится в их обращении к Джо Байдена.

Требование создать паритет по числу дипломатов

“Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет по числу дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США в России”, — подчеркивают авторы письма.

По подсчетам сенаторов, в настоящее время на территории США находятся более 400 российских дипломатов, в то время как в России несут службу только около 100 американских.

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Текст обращения опубликован на сайте комитета Сената по международным отношениям. Помимо прочих, этот документ подписали глава комитета — демократ Роберт Менендес, республиканец Джеймс Риш, а также председатель комитета Сената по разведке — демократ Марк Уорнер и вице-председатель этого органа, республиканец Марко Рубио. Как пишет онлайн-издание Axios, высылка из США 300 дипломатов РФ стала бы самой масштабной за всю историю американо-российских отношений.

Реакция РФ на призыв сенаторов США выслать российских дипломатов

МИД России отреагировал на обращение американских сенаторов к президенту США с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов. В ведомстве отметили, что авторы этого документа, по всей видимости, “добиваются закрытия американских загранучреждений в России” и будут нести ответственность, если это произойдет.

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