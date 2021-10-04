МЗС: 40 держав підписались під засудженням проведення виборів в анексованому Росією Криму

Деталі
В МЗС повідомили, що основними сигналами спільної заяви, серед підписантів якої Україна, США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Австралія:
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- засудження грубих порушень Російською Федерацією прав людини в тимчасово окупованому Криму
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- Підтримка Кримської платформи
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- Заклик до РФ дотримуватися своїх зобов’язань, згідно з нормами міжнародного права, та засудження будь-яких спроб РФ легітимізувати анексію Криму
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- Засудження проведення виборів до Державної Думи РФ (17-19 вересня) на суверенній території України без згоди української сторони та невизнання результатів згаданих виборів
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- Рішуче засудження політично вмотивованих обшуків та затримання кримських татар, зокрема: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахметових, Шевкета Усейнова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла
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- Необхідність дотримання Російською Федерацією як державою-окупантом її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та в сфері прав людини, зокрема відновити права людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму, негайно та повною мірою виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар
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- Підтримка територіальній цілісності, політичній незалежності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і готовність працювати разом заради поваги до прав та основних свобод людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму.
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Загалом під заявою поставили підпис:
Україна, Австрія, Австралія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія. Італія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.
Реакція на вибори в окупованому Криму і ОРДЛО
Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори в Державну думу РФ на території анексованого Криму і вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодами.
Вашингтон, Лондон, Варшава і Анкара також заявили, що не визнають російські вибори в Криму і ОРДЛО.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодам.
Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.
Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.
МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.