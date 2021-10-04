МИД: 40 государств подписались под осуждением проведения выборов в аннексированном Россией Крыму

Детали
В МИД сообщили, что основными сигналами совместного заявления, среди подписантов которого Украина, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Австралия:
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- осуждения грубых нарушений Российской Федерацией прав человека во временно оккупированном Крыму
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- Поддержка Крымской платформы
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- Призыв к РФ соблюдать свои обязательства, согласно нормам международного права, и осуждения любых попыток РФ легитимизировать аннексию Крыма
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- Осуждение проведения выборов в Государственную Думу РФ (17-19 сентября) на суверенной территории Украины без согласия украинской стороны и непризнания результатов этих выборов
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- Решительное осуждение политически мотивированных обысков и задержания крымских татар, в частности: Эльдара Одаманов, Асана и Азиза Ахметовых, Шевкета Усейнова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла
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- Необходимость соблюдения Российской Федерацией как государством-оккупантом ее обязательств по международному гуманитарному праву и в области прав человека, в частности восстановить права человека всех жителей временно оккупированного Крыма, немедленно и в полной мере выполнить приказ Международного суда от 19 апреля 2017 о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения притеснений крымских татар
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- Поддержка территориальной целостности, политической независимости и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ и готовность работать вместе ради уважения к правам человека и основных свобод всех жителей временно оккупированного Крыма.
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В общем под заявлением поставили подпись:
Украина, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Ирландия, Испания. Италия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария Швеция.
Реакция на выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО
Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениями.
Вашингтон, Лондон, Варшава и Анкара также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.
Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.
Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.
МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.