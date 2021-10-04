МИД: 40 государств подписались под осуждением проведения выборов в аннексированном Россией Крыму

КИЕВ. 4 октября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров произнесла во время 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве совместное заявление от имени 40 государств о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает УНН.