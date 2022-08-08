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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Сенатори США закликали Білий дім оголосити рф країною-спонсором тероризму

Сенатори США закликали Білий дім оголосити рф країною-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 161098 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сенатори США Ліндсі Грем (Республіканська партія) і Річард Блюменталь (Демократична партія) закликали адміністрацію президента Джо Байдена визнати росію країною-спонсором тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Я вважаю, що адміністрація повинна сказати росії, що ми робимо їх ізгоями", - наголосив Блюменталь.

Вони зазначили, що визнання рф країною-спонсором тероризму має бути зроблене або президентом, або Конгресом.

Обидва сенатори сказали, що Байден має посилити тиск на президента росії володимира путіна та продовжувати допомагати Україні.

"Я сподіваюся, що президент вирішить прийняти цю позицію добровільно, і він не знімає її зі столу щодо спонсорованого державою тероризму", - додав Блюменталь.

Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена співпрацювати з Конгресом щодо визнання росії державою-спонсором тероризму, але зазначив, що Конгрес просуватиме це рішення незалежно від цього.

Нагадаємо 

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що Конгрес Сполучених Штатів встановить критерії для визнання рф країною-спонсором тероризму.

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