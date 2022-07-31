США встановлять критерії для визнання росії спонсором тероризму

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"Коли йдеться про спонсорування тероризму, існують критерії. Нам потрібно встановити ці критерії, щоб назвати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії", – сказала Калан.

За її словами, якщо росія буде визнана спонсором тероризму, то це не сильно вплине на жорстокість санкцій щодо неї. Адже ті санкції, що вже є, схожі на санкції, які застосовують, коли країну визначають спонсором тероризму.

Нагадаємо

Після теракту в Оленівці Донецької області асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до міжнародної спільноти з проханням підтримати Україну та засудити дії рф.